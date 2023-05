Mosca | “Distrutte munizioni all’uranio | una nube radioattiva verso l’Europa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Secondoun deposito diimpoverito arrivate dall’Occidente è stato distrutto, e ora una “” si muove: secondo i russi un aumento dei livelli radioattivi è già stato registrato in Polonia. Il G7 esorta la Russia a ritirare subito le sue truppe mentre Putin ironizza sulle sanzioni: nonostante la “concorrenza sleale” dell’Occidente,rimane uno dei leader del mercato delle armi. Secondo, diversi “attacchi terroristici” in Russia sono stati “pianificati e compiuti con il coordinamento delle agenzie di intelligence degli Usa”. I leader del G7 discuteranno a Hiroshima di un vertice di pace. Secondo un alto funzionario Usa, inoltre, “il G7 annuncerà nuove sanzioni per isolare ...