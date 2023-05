Mosca annuncia | “Nube radioattiva verso l’Europa | abbiamo distrutto un deposito di uranio impoverito”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si sta dirigendouna “” provocata dalla “distruzione” delle munizioni confornite dall’Occidente all’Ucraina. Lo ha sottolineato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, durante una riunione a Syktyvkar. Nel suo intervento, riporta l’agenzia Ria Novosti, Patrushev ha richiamato l’attenzione sul fatto che la presuntasia direttaoccidentale. “E un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia”, ha assicurato Patrushev. Il messaggio “terrorizzante” di“Gli Stati Uniti (…) hanno fatto pressione sui loro Paesi satelliti e hanno fornito all’Ucraina munizioni con ...

... Kievche il sistema di difesa missilistica Patriot **,**di fabbricazione statunitense, è di nuovo pienamente operativo. Intantoha lanciato nuovi attacchi su Kiev e Odessa. Era stato ...Stoltenbergun piano per l'assistenza pluriennale a Kiev, mentre la vicepremier ucraina ... Le misure colpiranno i settori dell'energia, della difesa e la capacita' didi mobilitare i ...Molto meno sul campo di battaglia, dove Kievdi avere recuperato posizioni e terreno a ... Pare esserci una sensazione di "possibile sconfitta annunciata", cosa che ha portatoad ...

(Teleborsa) - Il G7 concorda nuove sanzioni contro Mosca per "fiaccare la macchina da guerra della Russia". In particolare, al fine di ridurre le entrate della Russia, è finito nel mirino l'export di ...Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha visitato il fronte della provincia di Zaporizhzhia, in Ucraina, che secondo molti osservatori militari potrebbe diventare il principale campo di batt ...