sara' ricordato come un'anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento', ha ...all'età di 59 anniRourke, bassista degli Smiths. Ad annunciarlo, sui social, Johnny Marry, chitarrista della stessa band negli Anni '80. "È con profonda tristezza che annunciamo la ...Rourke , il bassista degli Smiths . Aveva 59 anni. Amico d'infanzia di Johnny Marr , chitarrista della band di Morrissey , Rourke venne reclutato per sostituire Dale Hibbert. Debuttò in ...

È morto Andy Rourke, bassista degli Smiths: aveva 59 anni La Stampa

La musica inglese perde un protagonista speciale, legato per ragioni d’affetto - e non solo - a Brescia. Si è infatti spento Andy Rourke, già bassista degli Smiths, dopo una lunga malattia. Aveva 59 ...It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer. Rourke ha suonato con gli Smiths, firmando successi come This Charming Man e There… ...