Morinho contro Chiffi | arriva la decisione della Procura Federale

(Di venerdì 19 maggio 2023) José Mourinho dopo Monza-Roma, gara terminata 1-1, si lasciato andare a dichiarazioni molto forti sull’arbitro Daniele. Queste le sue parole: Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera, e ne ho incontrati tanti. Non ha avuto influenza sul risultato però è scarso: tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco morto. Mourinho RomaMourinho deferito per la frase suPer questa dichiarazione rilasciata dallo Special One iltoreChiné ha aperto un’indagine. Stando a quanto riportato dall’Ansa José Mourinho è stato deferito dallacon l’accusa di “giudizi lesivi dell’arbitroe del movimento arbitrale”.