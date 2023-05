Moody’s rimanda l’aggiornamento sul rating dell’Italia

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) Slittadisulsovrano. L’agenzia, che aveva fissato per oggi – venerdì, 19 maggio – la valutazione del merito di credito, ha fatto sapere in una nota che Italia, Malta e la città di Zagabria sono fra gli emittenti il cuinon è stato aggiornato pur essendo in calendario. Il giudizio diera molto atteso dopo che Fitch e Standard & Poor’s hanno confermato la loro valutazione: BBB con outlook stabile. Ildel Portogallo invece è stato aggiornato come previsto, conche ha confermato il suo giudizio Baa2 e rivisto al rialzo l’outlook a positivo d stabile. su Open Leggi anche: Fitch conferma il: BBB con outlook stabile. Il ...