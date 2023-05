Moody' s | niente revisione rating Italia | prossimo aggiornamento a novembre

Sono solo sei le blue chip in calo e tre sono banche , forse innervosite dall'attesa di's. In ... anche se c'è chi osserva che sotto il vestito non c'èdi industriale. L'incremento è a due ...Ma i due Green Bond di Intesa Sanpaolo non hannoa che vedere con le obbligazioni ... BBB la valutazione di S&P e Fitch, Baa1 per's. Trattasi di livelli superiori a quelli assegnati ai ...Più tranchant gli analisti di's secondo i quali il debito italiano è appena un gradino sopra ... Le Agenzie si basano su indicatoriaffatto cervellotici, quali la crescita, il livello del ...

Moody's: niente revisione rating Italia, prossimo aggiornamento a ... Il Tirreno