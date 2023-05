Monza-Roma | Mourinho deferito

(Di venerdì 19 maggio 2023) In relazione alle dichiarazioni rese dal tecnico nel post partita contro l'arbitro Chiffi Joséè stato. Lo annuncia la giustizia sportiva con una nota. “Il Procuratore Federale – si legge – in relazione alle dichiarazioni rese dal tecnico dellaJosénel post partita didel 03/05/2023”, parole rivolte contro l’arbitro Daniele Chiffi, “haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il tecnico giallorosso per la presunta violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e il club di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Il Procuratore Federale - si legge - in relazione alle dichiarazioni rese dal tecnico dellaJosé Mourinho nel post partita didel 03/05/2023', parole rivolte contro l'arbitro ...

La procura ha deferito l'allenatore giallorosso per le frasi sul direttore di gara dopo Monza-Roma ROMA (ITALPRESS) - Oltre due settimane dopo ...