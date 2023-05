Monza | le pagelle di CM | Ciurria e Pessina la ribaltano Bene anche Birindelli | Vignato e Rovella dalla panchina

Gli restano poche energie per affacciarsi nella metà campo del. Erlic 5,5: Caprari è ispirato e lo fa tribolare, ma è con Ciurria prima e soprattutto nello scambio finale tra Vignato e Pessina ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:Sassuolo -Ledei protagonisti del match tra Sassuolo e, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI SASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli 6; Toljan 5,5, Erlic 5, Tressoldi ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sassuolo -, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia buona ...

Le pagelle di Sassuolo-Monza 1-2: senza gli uomini chiave la luce ... CanaleSassuolo.it

Consigli 5,5: fondamentalmente inoperoso fino alla saetta di Ciurria, che lo trafigge sotto la traversa. Vola meglio sul tentativo di doppietta del medesimo poco dopo, rimandando il sorpasso dei brian ...VOTO: 6 BETTELLA: Nel primo tempo l’ex Monza difende in maniera ordinata senza fare grossi interventi degni di nota, nella ripresa va in grande difficoltà e ha responsabilità soprattutto nella seconda ...