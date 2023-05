Modena-Sudtirol | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Inizia il weekend di campionato cadetto inB 2022/2023, giunto alla trentottesima giornata. La sfida nello specifico è: i sogni playoff per i Canarini sono ormai svaniti in virtù dei peggiori risultati ottenuti negli scontri diretti contro il Palermo, mentre i bolzanini tenteranno di difendere il quarto, preziosissimo, posto valido per il torneo di fine regular season. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida con lee dove sarà possibile assistere in televisione alla partita.: il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookFC)Il, padrone di casa per questo match, occupa attualmente la tredicesima posizione a 45 punti in classifica. ...

Collegamenti in diretta con i campi della Serie B: Cittadella vs Como : Filippo Benincampi Cosenza vs Cagliari: Andrea Marinozzi Genoa vs Bari : Luca Mastrorillivs: Paolo Redi ...I L PROGRAMMA Venerdì 19 maggio (ore 20:30) Cittadella - Como Cosenza - Cagliari Genoa - BariPalermo - Brescia Parma - Venezia Perugia - Benevento Pisa - Spal Reggina - Ascoli ...... terzi in classifica, vogliono arrivare al meglio ai playoff: riusciranno a strappare una vittoria al Grifone oppure saranno i rossoblù a prevalere ore 20:30 Serie B 38a Giornata:vs...

L’allenatore del Südtirol è pronto alla sfida contro il Modena che può valere il quarto posto TRAGUARDO. “Sarà una gara tosta. Manca l’ultimo pezzettino per fare un capolavoro, le nostre motivazioni d ...Il tecnico dei canarini ha presentato la sfida contro gli altoatesini in piena lotta con Cagliari e Parma per il quarto posto ...