Mobilità docenti | ecco le cattedre a disposizione nelle province per trasferimenti e posti accantonati Aggiornato con Monza e Brianza | Caserta

(Di venerdì 19 maggio 2023)deidi ruolo per l'anno scolastico 2023/24: a pochi giorni dagli esiti del giro della piattaforma ministeriale cresce tra iinteressati l'attesa di conoscere il responso alla domanda presentata entro lo scorso marzo. La pubblicazione è prevista - da Ordinanza del Ministero - per il prossimo 24 maggio. L'articolo .

...Moro nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il rettore Gavino Mariotti edell'...una rete di collegamenti che siano in grado non solo di garantire il diritto sociale alla...... ossia quando si superi il termine fissato dall'annuale ordinanza ministeriale sulla, ai ... vale anche per i, ecco le cattedre a disposizione nelle province per trasferimenti e posti accantonati Il quesito Sono vincitrice di concorso ordinario per la classe di concorso **** veneto Ora sono ...