Mkhitaryan | Inter non preoccupata! Speranze per Istanbul – SM

(Di venerdì 19 maggio 2023) Henrikhsi è infortunato nel match di ritorno contro il Milan. L', secondo SportMediaset, non è preoccupata: possibile il recupero per la finale contro il Manchester City RIENTRO – Henrikhsi è infortunato nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. L'infortunio dell'armeno, secondo SportMediaset, non preoccupa l': il calciatore, a meno di intoppi, dovrebbe tornare a disposizione per la finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno.