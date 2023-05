(Di venerdì 19 maggio 2023) Un uomo di 55 anni è statoda carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex convivente, di 20 anni più giovane,ndola dise non avesse ripreso la ...

Un uomo di 55 anni è stato arrestato da carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex convivente, di 20 anni più giovane, minacciandola di divulgare video intimi se non avesse ripreso la relazione che la ragazza aveva troncato dopo 13 anni, due dei quali di convivenza. Indagini sono state avviate dopo la denuncia della giovane. Militari ...

Minaccia la ex di divulgare loro video intimi, arrestato Euronews Italiano

Un uomo di 55 anni è stato arrestato da carabinieri a Catania perché perseguitava la sua ex convivente, di 20 anni più giovane, minacciandola di divulgare video intimi se non avesse ripreso la relazio ...