Milan | striscione a casa Dimarco L’esterno dell’Inter si scusa

Nella notte l'episodio ha avuto una coda spiacevole (e deprecabile) con uno... dopo il successo della formazione di Inzaghi e l'eliminazione del. Leggi anche Inter, partita la ...... 'Ad ogni modo, nel giorno in cui continuano a ironizzare sulle feste granata post derby ma dedicano articoli di giubilo per l'eliminazione deldalla Champions, ci segnalano un altro...LO- Questo dopo che durante la serata è apparso in città unonon firmato con la seguente scritta, probabilmente da parte della Curva del: ' Dimarco pensa a giocare o la ...

Dimarco trova uno striscione minaccioso sotto casa: è costretto a ... Fanpage.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...L’interista si era lasciato andare a cori antimilanisti dopo il derby europeo e si è trovato uno striscione sotto casa. Le scuse via Instagram ...