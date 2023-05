Milan | si allontana il riscatto di Brahim Diaz… tornerà in Spagna?

Brahim Diaz non resterà alla prossima stagione e starebbe trattando un rinnovo di contratto con il Real Madrid . Il trequartista, infatti, non è di proprietà dei rossoneri ma solo in prestito, con l'opzione del diritto ...E adesso il piazzamento Champions siin modo definitivo: il quarto posto è a +7 ed anche ... l'Atalanta può ancora arrivare quinta oppure sesta, scavalcando Roma ee qualificandosi all'..., Pioli torna a parlare della delusione Champions. Iltorna in campionato contro la Sampdoria domani sera ma il pensiero in questo momento nell'ambiente rossonero sono ancora tutti rivolti ...

Milan, Pioli torna sulla delusione dell’euroderby ma allontana il momento del bilancio Virgilio Sport

Alessandro Nesta analizza il movimento calcio in Italia. Nell'intervista concessa a Basement Cafè, l'ex difensore di Lazio e Milan ha parlato delle tante problematiche ...