Milan - Sampdoria | pronostico | l' Over 1 5 primo tempo vale 2 30

Tre giornate alla fine del campionato, il tempo stringe e i punti in palio pesano. A San Siro c'è la squadra di Stankovic:è in programma sabato alle 20.45. I rossoneri arrivano dall'eliminazione in Champions contro l'Inter, i blucerchiati già retrocessi hanno pareggiato 1 - 1 con l'Empoli lo scorso ......- LAUTARO MARTINEZ JUVENTUS - NICOLÒ FAGIOLI LAZIO - CIRO IMMOBILE- DAVIDE CALABRIA MONZA - PABLO MARI NAPOLI - GIOVANNI DI LORENZO ROMA - PAULO DYBALA SALERNITANA - ANTONIO CANDREVA...Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al 'Mugnaini' di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 23 blucerchiati per la sfida di domani sera, sabato, al 'Meazza' con il(ore 20.45), valida per la 36.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Michaël Cuisance, Lorenzo Malagrida, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri ...

Salernitana-Udinese, venerdì 26 maggio ore 18:30 Sampdoria-Sassuolo, venerdì 26 maggio ore 20: ... domenica 28 maggio ore 18 Juventus-Milan, domenica 28 maggio ore 20:45 ...In Napoli-Inter assenti Lozano, Skriniar e Mkhitaryan, in Atalanta-Verona anche Zapata tra gli infortunati. Lazio a Udine senza Cataldi, Juventus a Empoli senza gli squalificati Danilo e Cuadrado ...