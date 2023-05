Milan-Sampdoria | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 19 maggio 2023)(sabato 20 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di...

INFORTUNATI: Bennacer; Ibrahimovic. SQUALIFICATI: / Nuovo Fantacampionato, il Fanta ...INFORTUNATI: Sabiri (stagione finita), Yepes (da valutare), Audero (stagione finita), Conti (...Sabato sono in calendario Cremonese - Bologna (ore 15), Atalanta - Verona (18) e(20.45). Domenica tocca alla sfida salvezza Lecce - Spezia (12.30), Torino - Fiorentina (15), Napoli ...Possibili soprese potrebbero essere Veloso e Kallon, sabato ore 20:45, Thiaw in gruppo. Che fare con Leao Reduce dall'eliminazione in Champions, il Diavolo deve inseguire il ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Domani sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro la Sampdoria. Per questo match, le ultime notizie che arrivano da Milanello dicono che in attacco Brahim Diaz, Rafael Leao e Olivier Giroud sono ...