Milan-Sampdoria | i convocati di Stankovic | Audero e Sabiri fra gli assenti

... iltorna in campo per cercare di alimentare le speranze di quarto posto. Pioli ne cambia due: Saelemaekers e Kjaer prendono il posto di Messias e Tomori. Conferme nella, con ...I bianconeri ospiteranno allo Stadium ilnello scontro diretto per l'ingresso in Champions ... anticipi e posticipi 37ma giornata Salernitana - Udinese, venerdì 26 maggio ore 18:30- ...Tre giornate alla fine del campionato, il tempo stringe e i punti in palio pesano. A San Siro c'è la squadra di Stankovic:è in programma sabato alle 20.45. I rossoneri arrivano dall'eliminazione in Champions contro l'Inter, i blucerchiati già retrocessi hanno pareggiato 1 - 1 con l'Empoli lo scorso ...

Milan-Sampdoria, Pioli: "Delusione grande, ora obiettivo è andare in Champions" Sky Sport

Salernitana-Udinese, venerdì 26 maggio ore 18:30 Sampdoria-Sassuolo, venerdì 26 maggio ore 20: ... domenica 28 maggio ore 18 Juventus-Milan, domenica 28 maggio ore 20:45 ...In Napoli-Inter assenti Lozano, Skriniar e Mkhitaryan, in Atalanta-Verona anche Zapata tra gli infortunati. Lazio a Udine senza Cataldi, Juventus a Empoli senza gli squalificati Danilo e Cuadrado ...