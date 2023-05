Milan-Samp | le info per il rimborso del biglietto per i tifosi provenienti dall'Emilia-Romagna

(Di venerdì 19 maggio 2023) Di seguito alcunermazioni in merito aldelper irossoneriche domani non...

Il Milan rimborserà i tifosi dell'Emilia - Romagna che non potranno essere allo stadio domani. "Questo è il" ha concluso Pioli " Bisogna fare solo i complimenti alla società e un grande in ...La panchina del Milan scotta. ...: è il punto che vale l'aritmetica salvezza per la squadra di Zanetti. La Juve supera la Cremonese e torna seconda da sola, a +3 sull'Inter che aveva battuto il Sassuolo. Stecca invece il...

L'Emilia Romagna sta vivendo giorni complicatissimi. L'emergenza meteo che ha colpito l'intera regione ha messo in ginocchio la popolazione che sta ...Dopo la delusione maturata in Champions League il Milan tornerà in campo per la sfida contro la Sampdoria. L'obiettivo dei rossoneri è solo uno: la qualificazione tra le ...