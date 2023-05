Milan | Costacurta | “Anche quest’anno hanno fatto un ottimo lavoro”

Commenta per primo L'ex difensore del, Alessandroha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Se ci fosse il budget per un solo grande acquisto, lo userei per un attaccante. Io uno come Scamacca lo prenderei, ilpuò ...Io prenderei Scamacca" Db Milano 11/01/2023 - Coppa Italia /- Torino / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Charles De Ketelaere Alessandro 'Billy', bandiera delora ...Billyè un juke - box: in un'intervista o in un dialogo a Sky Sport può parlare di calcio al ... Qui esegue, cominciando dal. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

Costacurta: “Milan, tieni Maldini e Pioli. In avanti punterei su due nomi...” La Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha rivelato chi prenderebbe per l'attacco del Milan: "Io uno come Scamacca lo prenderei.RASSEGNA STAMPA - L'ago della bilancia della stagione del Milan è la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono stati eliminati in semifinale dall'Inter e ...