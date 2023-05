Milan | Cassano | «Poca roba in Champions | senza armi al ritorno»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 maggio 2023): «L’Inter ha strameritato di passare il turno, ilnon aveva». Ecco come ha analizzato l’euroderby Antonio, tramite il suo profilo Instagram, è tornato a parlare dell’eliminazione indel. Le dichiarazioni. LE PAROLE – «Tra andata el’Inter ha strameritato di passare il turno. All’andata avevo detto che l’Inter aveva stradominato e così è stato. Ci sono state sette otto occasioni che l’Inter poteva essere più larga, il risultato. Alilnon aveva, aveva solo l’arma che Leao facesse la giocata, l’ha avuta una mezza giocata, poi anche Brahim Diaz, però unasporadica in 95 minuti in una semifinale diè ...