Miguel Bosé vince la causa contro l’ex compagno | i figli del cantante e quelli di Ignacio Palau “non sono fratelli tra loro”

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Corte Suprema spagnola ha dato ragione a: i giudici hanno infatti respinto la richiesta del, lo scultore, che aveva chiesto di riconoscere i quattrodella ex coppia cometra di– nati da due madri surrogate diverse – e dunque come prole di entrambi i partner. Alla fine, il mancato legame biologico ha prevalso e a nullavalsi i tentativi didi tenere legata almeno burocraticamente la famiglia: “Quello che voglio è che i nostristiano uniti, perchécresciuti insieme per otto anni come”, aveva spiegato nell’ottobre del 2020 annunciando la...

La causa era stata avviata da Ignacio Palau che chiedeva la paternit condivisa di tutti e quattro i figli: due avuti dall'artista e due dal suo ex.Bos esce vincitore dalla causa in tribunale avviata dall ex fidanzato Ignacio Palau ...Estratto dell'articolo di www.repubblica.itBOSE E NACHO PALAUha vinto la guerra legale avviata dall'ex compagno per i quattro figli. La Corte Suprema spagnola ha dato ragione all'artista italo - spagnolo nella causa aperta dallo ...ha vinto la guerra legale avviata dall'ex compagno per i quattro figli. La Corte Suprema spagnola ha dato ragione anella causa aperta dall'ex compagno, lo scultore Ignacio Palau sui ...