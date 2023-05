Si tratta del secondodinel porto di Crotone in meno di 24 ore. Giovedì mattina, infatti, erano arrivati a bordo di un pattugliatore Frontex della Guardia nazionale portoghese 138 ...... lorecord atteso per oggi è la conferma che l'esito non è stato di certo quello sperato. C'erano ben 735sul grosso peschereccio avvistato due giorni fa a poco meno di 200 miglia ...... la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), che trasporta 26- tra cui ... A breve inizieranno le operazioni di. . 19 maggio 2023

Migranti: sbarco a Crotone, arrivati in 87 Agenzia ANSA

Sono sbarcati stamattina nel porto di Crotone 87 migranti che erano stati soccorsi nella notte dalle unità della Guardia costiera. I migranti si trovavano a bordo di un veliero che è stato intercettat ...(ANSA) - BARI, 19 MAG - Sono sbarcate questa mattina a Brindisi le 26 persone soccorse il 16 maggio scorso dalla nave Geo Barents di Msf mentre ...