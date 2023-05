Migranti | pochi giorni dopo l' incontro Meloni-Haftar sbarco record dalla Cirenaica | in 735 su un solo barcone

(Di venerdì 19 maggio 2023) Soccorsi da più mezzi della guardia costiera, approderanno oggi a Reggio Calabria e Messina. Un migliaio gli arrivi in 24 ore: altri 138 a Crotone e un centinaio su due navi umanitarie. E in zona Sar prima missione di una nuova Ong tedesca

... vedendo distrutte inattimi le proprie abitazioni, i luoghi di lavoro e del vivere sociale e ... riabilitazione socio - economica e sostegno psico - sociale, soprattutto rivolte a, ......con a bordo 47che rischia di affondare davanti alle coste della Libia orientale. "Durante la notte siamo riusciti a stabilire un contatto diretto con le 47 persone in difficoltà....... iniziativa per il salvataggio deinel mar Mediterraneo. "Durante la notte siamo riusciti a stabilire un contatto diretto con le 47 persone in difficoltà.istanti fa, ci hanno chiamato ...

La Grecia abbandona i migranti in mare: la prova in un video pubblicato dal New York Times Corriere della Sera

L’arrivo con il furgone Nelle immagini si vedono i migranti, tra cui un bambino di pochi mesi, scendere da un furgone e salire su una barca della guardia costiera che poi li lascia andare alla deriva ...Alarm Phone, al largo della Libia un barcone con 47 migranti a bordo: "Pochi istanti fa, ci hanno chiamato in preda al panico, segnalando onde alte e dicendo che la loro barca sta per affondare".