Migranti | le storie di Omar | Ali | Fikru | Ochek e Mariam | le legga presidente Meloni | le farebbe bene

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ledi, Ali e. Quelle die didi violenze indicibili e di una indomabile volontà di vivere. Racconti dell'orrore Tra le 26 persone soccorse in mare dalla nave Geo ...

Ledi Omar, Ali e Fikru. Quelle di Ochek e di Mariam.di violenze indicibili e di una indomabile volontà di vivere. Racconti dell'orrore Tra le 26 persone soccorse in mare dalla nave Geo Barents giunta questa mattina al porto di Brindisi ci sono ...Camminando lungo le Corderie dell'Arsenale di Venezia si intrecciano volti e, si struttura ... quella di un'Africa vista più come un problema (, povertà, fame, conflitti...) o solo come ..."Armo,di volontari e", documentario a firma del regista reggino Antonio Melasi, è anche il racconto di una bella pagina fatta di accoglienza e amore che appartiene ormai alla memoria ...

Accoglienza: Reggio Calabria, domani si presenta il docufilm "Armo ... Servizio Informazione Religiosa

Le storie di Omar, Ali e Fikru. Quelle di Ochek e di Mariam. Storie di violenze indicibili e di una indomabile volontà di vivere.L’attrice e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, Alessandra Mastronardi, qualche settimana fa ha effettuato una missione sul campo in Turchia insieme a una delegazione dell’UNICEF Italia composta d ...