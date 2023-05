Michela Murgia | ' Questo governo è fascista Dopo il tumore posso dire e fare tutto ciò che voglio'

conquista tutti durante l'incontro al Salone del Libro , dove presenta il suo nuovo romanzo Le Tre Ciotole, edito da Mondadori . Il pubblico la applaude a lungo. Sono rimasti in tanti ...al Salone del Libro In sala ci sono anche la madre del figlio Claudio ('che non è la mia compagna' precisa) e il ragazzo. La intervista Matteo Bianchi, scrittore e autore televisivo, ..." Un anno di crisi capita a tutti. Non puoi farci niente, cerchi un modo non per trovare una soluzione, ma per contenerla ", ha esordito così, ospite del SalTo2023 per presentare il suo romanzo Tre ciotole . Nel libro i protagonisti cercando di affrontare il proprio "casino" sullo sfondo di un filo che rilegga tutti, che è ...

Michela Murgia al Salone del Libro di Torino: «Non posso abbracciare i lettori ma ho scritto qualcosa di personale in ... Open

Michela Murgia conquista tutti durante l'incontro al Salone del Libro, dove presenta il suo nuovo romanzo Le Tre Ciotole, edito da Mondadori. Il pubblico la applaude a lungo. Sono rimasti ...«Io sto vivendo il tempo della mia vita adesso. Dico tutto, faccio tutto, tanto che mi fanno Mi licenziano Ho chiesto a Vogue di poter fare un viaggio sull'Orient Express. Posso ...