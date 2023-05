L'Unione Europea "il commercio di diamanti russi" come parte delle sanzioni contro l'invasione dell'Ucraina, ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Charlesal vertice del G7 a Hiroshima , in ...E il presidente del Consiglio europeo Charles, ha spiegato che l'Ue 'il commercio di diamanti russi' come parte delle sanzioni contro l'invasione dell'Ucraina. 'I diamanti russi non ......56 Drone sulla ferrovia in Crimea, treni sospesi 09:48 Kiev, un civile ucciso dai bombardamenti a Kharkiv 09:35 Il premier russo sarà in visita in Cina il 23 - 24 maggio 06:25: "L'Ue...

Michel, l'Ue limiterà il commercio di diamanti russi - Europa Agenzia ANSA