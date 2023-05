Mia mamma | il Lego Mateo e la vitiligine | la diversità che arricchisce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Miaera una bellissima donna, e non lo dico in quanto suo figlio, o perlomeno non solo in virtù di ciò, ma anche perché si trattava di un dato oggettivo. Aveva occhi neri profondi e capelli corvini che, fortuna sua, fino agli ultimi anni della vita non ha mai dovuto tingere. Quegli stessi occhi e quegli stessi capelli di un nero talmente inteso da sembrare, in alcuni momenti e con alcuni riflessi di luce, addirittura viola, li ha ereditati mio figlio Giovanni e, ammetto, ogni volta che lo guardo non posso non tornare con la mente al ricordo di ma madre e pensare che, anche in questo modo, lei sia in un certo senso ancora dentro ciascuno di noi che la abbiamo amata. C’è un momento della mia infanzia, però, che a distanza di 40 anni ricordo ancora con un certo turbamento; era estate, ci eravamo trasferiti nella casa al mare e scorsi mia madre fissa davanti allo ...