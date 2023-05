(Di venerdì 19 maggio 2023) Provate a immaginare un dialogo tra due automobilisti fermi a una stazione di servizio in attesa di rifornire la propria auto. Il primo, cercando di sbalordire, dice: «La mia auto è elettrica». Il secondo risponde: «La mia, invece, va a rifiuti». Gioco, partita, incontro per il secondo. Potrebbe sembrare surreale o tratto da un film, invece è realtà. L’uomo con l’auto che va a rifiuti, infatti, sta facendo ildi gasolio biologico idrogenato Hvo (Hydrotreated vegetable oil) realizzato da Eni. Si tratta di un carburante particolare realizzato utilizzando materie organiche. Ma, a differenza dei biocarburanti tradizionali che derivano da colture in competizione con l’uso alimentare, quelli prodotti da Eni trattano scarti o colture che non sottraggono terreno all’agricoltura, come alghe, paglia, glicerina grezza, gusci, sfalci agricoli e forestali e rifiuti organici ...

Mi faccia il pieno. Decarbonizzato. Panorama

I carburanti realizzati con materie organiche non di uso alimentare sono già realtà. Viaggio nelle soluzioni iper tecnologiche e sostenibili di Eni. Che sono pronte e disponibili per alimentare auto, ...