Meteo weekend | la pioggia non dà tregua al litorale In arrivo un nuovo vortice mediterraneo

Le previsioniparlano di una breve tregua in queste ore, ma neltornerà la pioggia. Il governatore emiliano, Stefano Bonaccini, fa un primo bilancio, 'ci sono danni per alcuni miliardi&.... Qualche rovescio rimane attivo in Italia Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro ancora favorevole all'instabilità sulla nostra ......l'intera giornata di sabato Un nuovo impulso instabile riguarderà la nostra Penisola nele ... come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazionesull' Italia per ...

Weekend con pioggia e temporali, poi sole e caldo tornano solo in alcune regioni. La tendenza meteo dal 20 maggio METEO.IT

Una nuova perturbazione sta avanzando verso l'Italia: tra oggi e domani porterà pioggia e temporali in molte regioni. Le previsioni meteo ...ANCORA ALLERTA METEO. Allerta rossa anche oggi nella parte di regione martoriata. Arancione in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana. Nuovo vortice mediterraneo ...