Meta e BMW | aggiornamento nel loro progetto di ricerca

Sebbene oggi possa sembrare semplice utilizzare la VR all'interno di un'automobile, i veicoli in rapido movimento rappresentano una sfida complessa: questo perché i sensori del ...E' stato condiviso da Mark Zuckerberg un importante aggiornamento in merito al progetto di ricerca di Reality Labs di Meta in collaborazione con il Gruppo BMW. Nello specifico, la partnership, annunciata nel 2021, ha come obiettivo quello di esplorare come, un giorno, la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) potrebbero essere integrate all'interno dei veicoli.

