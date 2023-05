Meloni mostra i video dell' alluvione ai leader del G7

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il Presidente del Consiglioche ha colpito l'Emilia Romagna aidel G7. La riunione è in corso in Giappone.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Terminato il bilaterale con il leader canadese,si dirige al summit e prende parte alle tre sessioni di lavoro. E' qui cheagli altri leader le foto dell'alluvione in Emilia Romagna, ...si è trincerata dietro le scelte dei tribunali, ma il fatto che il premier canadese abbia segnalato il nodo anche nella sua nota ufficialeancora una volta che i grimaldelli ideologici ...AGI/Vista - Il Presidente del Consiglioi video dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna ai leader del G7. La riunione è in corso in Giappone.

G7, Meloni mostra i video dell'alluvione ai leader in Giappone Corriere TV

Justin Trudeau che la striglia per gli attacchi alle famiglie arcobaleno, gli Usa che le chiedono di strappare il cordone con Pechino: un G7 teso per Meloni ...