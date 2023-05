Meloni mostra ai leader del G7 le immagini dell' alluvione

(Di venerdì 19 maggio 2023) Nel corsoa cena di lavoro del G7, in Giappone , la presidente del Consiglio Giorgiahato aileche nelle ultime ore ha colpito l' Italia, e in ...

Nel corso della cena di lavoro del G7, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mostrato ai leader le immagini dell'alluvione che nelle ultime ore ha colpito l'Italia, in particolare l'Emilia ...“Abbiamo bisogno di una migliore e più efficace collaborazione con il Sud Globale. Occorre quindi lavorare insieme per dare forma a un ordine economico internazionale libero e aperto, concentrarci sul ...