Da parte sua, confermano le stesse fonti, ha risposto che "non abbiamo cambiato la legislazione, non è cambiato nulla e non c'è nulla di cui preoccuparsi". L'episodio viene comunque ...I nodi evidenzia La Repubblica verranno al pettine in occasione della visita dialla ... Se l'Occidente si prepara ad abbandonare la Via della Seta la Cinaai ripari. Nella storica ...

Meloni corre ai ripari dopo la figuraccia Lgbt con Trudeau al G7 Globalist.it

Mentre Giorgia Meloni, a Hiroshima, debutta tra i 7 grandi con un bilaterale ... tenendo a mente la più ampia riflessione sui rapporti da tenere con la Cina in corso con i partner Nato, G7 e Ue”.Lo staff di Giorgia Meloni fa sapere che la premier è stata sorpresa dall'osservazione di Trudeau sui diritti Lgbt ...