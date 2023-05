(Di venerdì 19 maggio 2023) Più di 100.000 persone si sono arruolate nell'esercito russo finora quest'anno: lo ha detto l' ex presidente Dmitryev, mentre Mosca cerca di reclutare volontari per la sua offensiva in Ucraina. ...

Più di 100.000 persone si sono arruolate nell'esercito russo finora quest'anno: lo ha detto l' ex presidente Dmitry Medvedev, mentre Mosca cerca di reclutare volontari per la sua offensiva in Ucraina. ...Più di 100.000 persone si sono arruolate nell'esercito russo finora quest'anno: lo ha detto l' ex presidente Dmitry Medvedev, mentre Mosca cerca di reclutare volontari per la sua offensiva in Ucraina. ...

Medved si vanta del numero record di arruolati ma il regime mostra le crepe Globalist.it

“Tra il 1 gennaio e il 19 maggio, 117.400 persone sono state accettate nei ranghi delle forze armate su base contrattuale e come parte delle nostre formazioni volontarie”, ha detto Mededev, che ora è ...