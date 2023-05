Mazzoli e Noise con Nathaly Caldonazzo | «Mi stai sul CaZoo | ecco chi mi sta più antipatico»

Ma i fan si chiedono perché Cecchi Paone: 'All'Isola volevano separare me e Simone mentre lui era in terapia semi - intensiva, così ce ne siamo andati' 'Radio Isola' di'Oggi edizione ...Tutto parte dalla Caldonazzo e da: 'L'altra sera eravamo là e abbiamo visto...', ha ... Ancheha spiegato: 'Sì, la notte della tempesta ho visto luci strane. Andavano veloci e poi ...Isola dei Famosi 2023, i naufraghi avvistano degli UFO Marcosi è spaventato svelando di ... No, non me lo dite! Neanche la pipì da sola vado a fare! Pure Paolosi è aggiunto al '...

Paolo Noise fa pace con Marco Mazzoli all'Isola: Troviamo un ... Fanpage.it

Aldo Montano è stato chiamato a fare una sorpresa a tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi 2023. Quale sarà il suo ruolo.Nathaly Caldonazzo all'Isola dei Famosi sorprende il pubblico stilando la sua personalissima lista di persone poco gradite ...