Mavka e La Foresta Incantata | intervista con Dario Vero compositore della colonna sonora

(Di venerdì 19 maggio 2023)e Laè il film di animazione di cui tutti parlano. Firmato dai talentuosi Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzhe lasta raccogliendo un successo straordinario in tutta Europa e non solo con incassi per oltre 12milioni di Euro. Quando c’è il film e la narrazione si eleva grazie a sentimenti alti il pubblico torna al cinema, la prima cosa che viene da dire dopo aver visto la pellicola che consigliamo a tutti.e La, oltre 12 milioni di incassi sulle note dell’italianissimo. La storia si basa sul poema classico La canzone delle(1912)poetessa Lesya ...

Chiude la top ten il cartoone laincantata di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban, in salita dal dodicesimo posto, con 77.067 euro nel week end per un complessivo, in quattro settimane, ...Da segnalare anche la performance dell'animazione per i più piccoli,e laincantata , che rientra in classifica, al decimo posto, acquisendo, alla quarta settimana, un +24 per cento con ...l film di animazione ucraino "e laincantata " ha superato un milione di incassi a meno di un mese dall'uscita in sala. Firmato dai talentuosi registi Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh (Malamuzh è noto nel panorama ...

Mavka e la foresta incantata, recensione del film d'animazione ucraino Micromega

Mavka e La Foresta Incantata è il film di animazione di cui tutti parlano. Firmato dai talentuosi Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh Mavka, Mavka ...Arriva al cinema “Fast X”. Il decimo capitolo di “Fast and Furious” approda nelle sale giovedì 17 maggio. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Peter von Kant” e “Pacifiction – Un mondo ...