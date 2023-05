Maurizio Gelli nuovo ambasciatore del Nicaragua a Madrid Il padre Licio fu il capo della P2

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il figlio di, ha presentato mercoledi’ scorso le lettere credenziali comedelal re di Spagna, Filippo VI. Prima di riconoscergli l’incarico, il presidente Daniel Ortega aveva nominatoprima console onorario ad Arezzo, poia Montevideo, in Uruguay, e successivamente a Ottawa, in Canada. Secondo quanto riporta “Il Manifesto”, Ortega ha concesso la doppia cittadinanza asenza l’obbligo di rinunciare a quella italiana, come e’ previsto dagli accordi tra i due Paesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

, figlio di Licio è stato ricevuto personalmente addirittura da Re Felipe VI di Spagna . C'è voluto oltre un anno perché il presidente Sanchez accettasse di ' normalizzare ' in questo ...... gli ulteriori interventi normativi possibili', spiega. 'È stato un importante momento di ... AggiungeHazan , presidente della Fondazione Italia in Salute e fondatore dello studio legale ......di depistaggio delle indagini su via d'Amelio posto in essere nel 2021 dal collaboratore...D'Amato era affiliato alla loggia massonica P2 ed in contatto personale con il 'capo' Licio...

Sua eccellenza Gelli jr, ambasciatore in Spagna Il Manifesto

Nicaragua, i poteri della massoneria italiana sono mondiali Clamoroso in Nicaragua, uno dei paesi considerati tra i più rivoluzionari al mondo ha nominato i suoi ambasciatori in Spagna e Uruguay e la ...America latina (Internazionale) Re Felipe VI ha ricevuto ieri personalmente le credenziali del delegato del Nicaragua, figlio di Licio. Il nipote è delegato diplomatico in Uruguay. Di Gianni Beretta ...