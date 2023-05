Mauricio Pochettino torna alla dirigenza come allenatore del World XI al Soccer Aid

(Di venerdì 19 maggio 2023) Notizia fresca giunta in redazione:ha fatto il suo tanto atteso ritornocon l’argentino che ha assunto la carica didel Mondiale XI alAid. L’exdi Southampton e Tottenham è rimasto senza lavoro da quando ha lasciato il Paris St Germain, campione della Ligue 1, lo scorso luglio.dovrebbe essere confermatodel Chelsea nel prossimo futuro, ma il suo ritorno in panchina arriverà all’Old Trafford piuttosto che allo Stamford Bridge. Il 51enne è stato confermatodel Mondiale XI contro l’Inghilterra alAid for Unicef ??il 12 giugno nel ...

Il Chelsea pare aver virato sue potrebbe essere proprio lui determinante anche per il futuro di Lukaku. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...Non è ancora ufficiale, madietro le quinte si muove già da nuovo allenatore del Chelsea. L'argentino è atteso a Londra in settimana per mettere nero su bianco l'accordo che è già stato trovato a distanza, e ...Ma a sparigliare le carte potrebbe essere, prossimo allenatore dei 'Blues', che avrebbe intenzione di utilizzare Lukaku come moneta di scambio per mettere le mani sul suo prossimo ...

Inter, Pochettino chiederà a Lukaku se vuole tornare al Chelsea: decisione a giugno TUTTO mercato WEB

Il tecnico leccese dopo l'esperienza al Tottenham pronto a tornare in gioco. Su di lui anche il Psg, che però pensa a Mourinho prima scelta. Il ...L'argentino si muove già da guida dei Blues. Ha individuato il nucleo di giocatori da cui partire e sarà fondamentale creare un feeling tra società e squadra ...