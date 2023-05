“Mattino 5” | Federica Panicucci lancia una frecciatina a Maria Giuseppa Scarpulla | cosa ha detto

Anche sulla rete concorrente ovviamente si sta seguendo ogni giorno quanto accade in Emilia, in modo particolare grazie agli aggiornamenti di Francesco Vecchi ePanicucci a5. Si ......il conduttore di5 ha lanciato un servizio per fare il riepilogo della situazione assolutamente complicata. Una volta finito il suddetto servizio ha ripreso la parola il collega di...Al suo posto erano stati nominati vicepresidenti vicariBrancaccio ed Emilio Di Marzio entrambi già componenti del CdA.

Federica Pellegrini, la storia con Magnini dopo Marin: «Dissi a Luca “faccio sesso con chi voglio”, lui ci url ilmattino.it

Mattino Cinque, ospite fa i complimenti alla conduttrice: "Sei l'unica giornalista a mettermi pace" Federica Panicucci anche in quest'ultima puntata della ...Poco fa è andata in onda la puntata quotidiana di Mattino Cinque in cui ci sono state altre importanti ... olio e che i loro possessori le mettono in dei sacchetti. E così Federica Panicucci si è ...