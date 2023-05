Matteo Ranieri | la ritrovata amicizia con Luca Salatino | i motivi dietro il loro allontamento

(Di venerdì 19 maggio 2023) A distanza di molti mesi dalallontanamentosi sono ritrovati e a rivelarlo sono stati propriodue. In una recente intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi, parlando della suacon l’ex gieffino e di Federica Aversa, sua ex corteggiatrice nel programma. I L'articolo

A difendere la ragazza dalle accuse di tradimento ci ha pensato la sua amica Aneta Buchtova , l'ex dama del trono over: Leggi anche Ecco cosa è realmente successo trae Luca Salatino ...e Luca Salatino durante Uomini e Donne avevano stretto una fortissima amicizia poi interrotta poco prima dell'ingresso del cuoco nella Casa del Grande Fratello Vip .e ...ha deciso di vuotare il sacco e raccontare cosa è realmente successo con Luca Salatino . Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne , il ragazzo ha svelato alcuni ...

Matteo Ranieri: Confesso, ho pensato a come sarebbe andata se ... Fanpage.it

A distanza di molti mesi dal loro allontanamento Luca Salatino e Matteo Ranieri si sono ritrovati e a rivelarlo sono stati proprio loro due. In una ...Matteo Ranieri ha rilasciato una nuova intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui è tornato a parlare di Federica Aversano. Il giovane ha infatti colto l'occasione per rivelare un re ...