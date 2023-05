Matteo Ranieri e Luca Salatino | finalmente svelati i motivi della lite

si svela su quanto era accaduto con Luca Salatino dopo Uomini e Donne e prima del Grande Fratello Vip 7. Non solo, l'ex tronista rivela un retroscena su Federica Aversano che potrebbe ...Massimo, insieme a grandi artisti e personaggi noti del mondo dello spettacolo, celebrerà ... Carmelo La Rocca,Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini. E' ...Su quest'ultima la conduttrice ha detto 'E' l'unica figlia riconosciuta di Massimoe tra ... mentre in estate lo slot orario in questione vedrà, tanto per cambiare, le repliche di Don

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e il retroscena sull’amicizia con Salatino Isa e Chia

L'ex tronista torna a parlare della ritrovata amicizia con Luca Salatino e svela un dettaglio sulla sua ex corteggiatrice che può far sperare ...Massimo Ranieri (Matteo Della Torre)Anna Galiena (Caterina Della Torre)Roberto Bocchi (Commendator Fossati)Simona BorioniGiovanni Capalbo (Domenico)Simone Corrente (Michele Bosco)Alvaro Gradella (Avvo ...