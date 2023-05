Mattarella | difficile coinvolgere partner Ue sui migranti

Sul tema il presidente della Repubblica, Sergio, ha sottolineato quanto "fin qui sia statocoinvolgere in maniera efficace i partner comunitari". Il capo dello Stato ha anche ...... come il presidente della Repubblica Sergio. Ha scoperchiato vasi che non andavano aperti ed ha pagato con la vita' , ha continuato Accrocca, che ha poi sottolineato 'quanto sia...Alla vigilia dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio- atteso sotto la ... ci vede in campo da settimane, per garantire maggiore sicurezza in un contesto particolarmente...

Nel corso dei colloqui oggi al Quirinale con la presidente slovena Natasa Pirc Musar è stato affrontato il tema dei migranti, fenomeno che coinvolge i due Paesi. (ANSA) ...Si tratta, spiega Mattarella, di casi che hanno “connotazioni nuove e inedite, rispetto alle quali è difficile rinvenire una chiara disciplina normativa, nonostante sia stata a più voci sollecitata”.