Materazzi | «Napoli? Non aprire un ciclo vincente sarebbe uno schiaffo a quello che è stato fatto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Marco, ex difensore, ha parlato del percorso delin questo campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Marco, ex difensore, ha parlato del percorso delin questo campionato di Serie A.– «Ho capito che questa vittoria è stata il simbolo della città. Non era scontato vincere. Illo hasuperando in classifica anche squadre più forti, quindi anche per questo è stata una vittoria vissuta come una gratificazione per tutto il tempo che si era dovuto aspettare”. Sul futuro luminoso che attende gli azzurri, l’ex Campione del Mondo risponde: “Con Spalletti si deveun. Se non si apre uncon questa squadra, la grandezza di...