Materazzi | ' ' Napoli | con Spalletti si deve aprire un ciclo' '

(Di venerdì 19 maggio 2023) Marco, ex difensore dell'Inter e Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Queste le sue dichiarazioni: Come ti è parsain questi festeggiamenti? "Conoscevo, ma non così. Ci sono stato tante volte ma bisogna fare quello che ho fatto stavolta per capire cosa sia questa città. -afferena- L'ho girata, l'ho vissuta e ho capito cosa sia una gioia profonda". Futuro di? "Consiun. Se non si apre uncon questa squadra, la grandezza di quello che è stato fatto viene un po' sprecata. -prosegue- Non c'è scritto da nessuna parte che una città debba aspettare 33 ...

Marco, ex difensore, ha parlato del percorso delin questo campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Marco, ex difensore, ha parlato del percorso delin questo ...Campione del Mondo, ma non solo. Marcoha vinto tutto con la maglia dell'Inter: scudetti, coppe Italia, anche un Mondiale per ... Nei giorni scorsi è stato a- da turista - e ha potuto ...... di artisti come il dj Martin Garrix, il campione del mondo Marcoed esponenti della ...conserva il ricordo della notte con Bono. E spera che la standing ovation nel finale non sia l'...

Marco Materazzi e il Napoli: «Scudetto meritato, ora Spalletti può aprire un ciclo» ilmattino.it

Marco Materazzi, ex difensore, ha parlato del percorso del Napoli in questo campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Marco Materazzi, ex difensore, ha parlato del percorso del Napoli in questo ...L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato anche dei festeggiamenti del Napoli in una intervista al quotidiano Il Mattino.