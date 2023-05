Massimo Ranieri | la decisione inaspettata a 24 anni | poteva cambiare tutto

(Di venerdì 19 maggio 2023) A 24ha preso unache non molti conoscono: avrebbe potutoil suo destino. La storia artistica diè sotto gli occhi di tutti e parla di uno dei più grandi interpreti italiani. Il suo percorso, però, non è stato sempre positivo e ha vissuto un punto di svolta a 24a dir poco inaspettato.– Ansa Foto – CheNews.itIl cantante napoletano si è raccontato in varie occasioni svelando tanti retroscena del suo passato. Un passato davvero ricchissimo e che lo ha portato a costruire qualcosa di davvero speciale. Maquello che ha costruitonon svilupparsi a seguito della sua ...

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro,) e ...6,5; entra e fa molto meglio di Igor. JOVIC 5,5; entra e si divora 3 goal, almeno fa la ...di passione e in mezzo ci saranno anche tre partite di campionato che andranno onorate alper ...Stando alle anticipazioni, riportate in esclusiva su TvBlogo, la padrona di casa Mara Venier domenica 21 maggio accoglierà in studio, che nello studio accanto a Domenica In sta provando da giorni il suo nuovo spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo', che prenderà il via la prossima settimana, venerdì 26 maggio. Il ...

Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone ospite dalla Bortone: «Mai provato rancore. Il passato è passato» ilmessaggero.it

Il Principato di Monaco è un promontorio verde e scosceso circondato dalla Francia, tra la Riviera ligure e la Costa Azzurra in cui la proposta di intrattenimento è inversamente proporzionale alle sue ...super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri, riparte in tour con lo spettacolo “La mia vita”, e, grazie all'organizzazione di Fonderia Cultart ...