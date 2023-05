Martedì il Consiglio dei Ministri sull' emergenza maltempo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ildei, convocato per le ore 11 di23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell'...

Ildei ministri, convocato per le ore 11 di23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell'...Ildei ministri, convocato per le ore 11 di23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell'......quinto che comprende 11 progetti " che i responsabili della Difesa UE dovrebbero approvare... La raccomandazione del, adottata dai 27 Stati membri, ha affermato lo scorso novembre ...