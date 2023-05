Maria De Filippi non ne può più di Todaro | lite furiosa ad Amici

(Di venerdì 19 maggio 2023) Secondo ciò che in queste ore traspare in rete, Raimondopotrebbe lasciaredopo una presuntaconDe. Che l’insegnante forse lasciasse la scuola si sapeva già da mesi ma ora invece si parla proprio di unacon la conduttrice. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli della questione Raimondofuori L'articolo proviene da KontroKultura.

Si fanno più insistenti le voci secondo cui Raimondo Todaro potrebbe non tornare per la prossima edizione di Amici diDe, proprio a causa di alcuni diverbi e incomprensioni con la conduttrice del talent di Canale5 . Amici 22, Raimondo Todaro lascia il talent Secondo quanto riporta anche Il Messaggero ,...L'altro, invece, dovrebbe essere Raimondo Todaro che però pare possa essere gentilmente accompagnato alla porta d'uscita proprio da colei che più l'ha voluto:De. Non sembrano esserci ...Collaborazione al capolinea per Raimondo Todaro eDead Amici E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci siano buoni rapporti. Ma perchè Sembra che tutto sia ...

Maria De Filippi, Cricca rivela: "Io piangevo sempre. E lei..." Liberoquotidiano.it

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi i rapporti siano tutt'altro che idilliaci, al punto che il professore della scuola di Amici potrebbe non tornare ad ...Collaborazione al capolinea per Raimondo Todaro e Maria De Filippi ad Amici E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci ...