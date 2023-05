Marcianise | sindaco Trombetta parte in salita | è senza maggioranza in consiglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinunanumerica, l’avventura amministrativa del neo-di(Ce) Antonio, eletto come candidato di centrodestra ma che, grazie al meccanismo del voto disgiunto, ha preso più voti delle liste che lo sostenevano; ed ora si trova con una pattuglia di undici consiglieri comunali, mentre il centrosinistra, che sosteneva la candidata Lina Tartaglione – anch’essa medico – ècon tredici consiglieri, appunto perché gli elettori hanno preferito le liste collegata alla professionista. E proprio centrosinistra fanno sapere a chiare lettere che non ci sarà alcuna ancora di salvataggio per, che dunque dovrà fare tutto da solo e governare sapendo ...

Da ieri pomeriggio, Antonio Trombetta è ufficialmente ildi. In una affollata sala consiliare Linda Catagna, presidente dell'ufficio elettorale centrale, ha letto la formula della proclamazione del primo cittadino. Indossata la fascia ...È quanto venuto fuori dalla riunione del centrosinistra ditenutasi ieri sera, giovedì ... Consapevoli di trovarsi in una situazione rara ed anomala, che vede ileletto nello ...... in particolare con la listain Centro , risultata la lista in assoluto che ha riportato ... così come decisiva è stata la scelta del candidatoche conosco da anni, una persona umile, ...

Lina Tartaglione schiera i suoi consiglieri e rilancia la compattezza del gruppo che la sostiene. «La maggioranza siamo noi!! Ed è compatta più che mai! - ha affermato - Ieri sera c'e stata ...