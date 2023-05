Maratona sotto le lenzuola finisce in tragedia | 50enne in ospedale in condizioni gravi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un turista di 50 anniinindopo una notte di passione estrema con la moglie durante una vacanza a Castel del Piano. La coppia ha anche abusato di sostanze stupefacenti che hanno aggravato la situazione. Scopri di più su cosa è accaduto e come sono andate le cose. Di cosa parliamo in questo articolo... Uomo di 50 anniina Grosseto in choc settico dopo 24 ore di sesso La coppia avrebbe assunto sostanze stupefacenti durante la prolungata sessione L'uomo ha subito necrosi parziale del pene e dello scroto e potrebbe non poter avere più erezioni Un uomo di mezza età si è presentato ina Grosseto in seguito a una giornata folle di passione che ha avuto delle conseguenze. Secondo quanto ...