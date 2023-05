Mara Wilson | l’ex “Matilda sei mitica” | “Non sessualizzate le attrici bambine”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Aveva appena 12 anni quando decise di ritirarsi dalle scene, e oggi, a 35 anni,è una portavoce della comunità LGBTQIA+ e, da poco, anche una scrittrice, grazie al libro Good Girls Don’t, uscito da pochi mesi. Da bambinaha avuto una carriera strabiliante concentrata in pochissimo tempo, che l’ha vista recitare accanto a mostri sacri come Robin Williams o Danny De Vito.sei, Miracolo sulla 34a strada e Mrs Doubtfire i titoli che l’hanno avuta come protagonista, prima del ritiro, inaspettato, dal mondo del cinema, di cui non conserva un ricordo propriamente positivo, come ha rivelato in una recente intervista per il Guardian, in cui ha parlato, fra le altre cose, anche della prematura scomparsa della madre. Da tempocritica ...

Mara Wilson, l'attrice di Matilda, ha rivelato di essere stata sessualizzata da bambina: 'Non puoi essere una baby star senza subire traumi permanenti'. Mara Wilson, principalmente nota per i suoi ...In una lunga chiacchierata con The Guardian, l'ex attrice ha discusso del successo e di come il dover piacere a tutti l'abbia condizionata.